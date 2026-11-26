Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Чиома Аджунва может вернуться к турнирам.

На Олимпийских играх-1996 Аджунва с результатом 7.12 м выиграла золотую медаль в прыжках в длину. Она стала первой африканкой, выигравшей золото в технической дисциплине и первой нигерийкой с индивудальным золотом.

Однако в 2002 году спортсменка получила пожизненную дисквалификацию за повторное нарушение антидопинговых правил.

В 1992 году в ее пробе обнаружили метандиенон, за что нигерийка отбыла четырехлетнюю дисквалификацию. А в 2002-м в пробе обнаружился уже нандролон, и за повторное нарушение правил Аджунва получила пожизненную дисквалификацию.

В этом же году уже 55-летняя спортсменка получила право на апелляцию, согласно которой ее дело должны рассмотреть в рамках современных правил. А согласно им, нигерийка должна была бы быть остранена всего на восемь лет.

Так как спортсменка была дисквалифицирована в течение последних 24 лет, подразделение по вопросам добродетели в легкой атлетике немедленно отменило ее отстранение. Теперь Чиома Аджунва может принять участие в любом турнире.

Я благодарю Бога, что пятно с моей легкоатлетической карьеры было смыто. Теперь я могу свободно участвовать во всех мероприятиях

Интересно, что во время своей дисквалификации Аджунва работала комиссаром в полиции, а также основала собственный фонд, который помогает молодым спортсменам.

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