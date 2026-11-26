Пилот Хаас Оливер Бермэн наконец закрыл все бюрократические вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что британец может покинуть Феррари из-за того, что команда не готова гарантировать ему место.

Из-за этого осложнялись и переговоры с Хаас касательно дальнейших выступлений пилота. Однако теперь ситуация улажена.

Бермэн продлил контракт с Феррари до 2028 года, а также продлил соглашение с Хаас еще на сезон.

В будущем сезоне американскую команду будут представлять сразу два пилота академии Феррари, напарник Бермэна будет Рафаэл Камара.

Ранее также сообщалось, что известный автоконцерн сократит свое присутствие в мировых чемпионатах.

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