Потенциальный поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и обладателем титула WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией оказался под угрозой.

25 ноября CSI Sports выступила с заявлением, в котором сообщила о намерении воспрепятствовать организации этого боя. Компания утверждает, что у Мейвезера остаются невыполненные контрактные обязательства перед ней.

Согласно позиции CSI Sports, поединок с Гарсией не состоится 6 февраля 2027 года или позднее, пока боксер не выполнит свои обязательства. В компании также отметили, что этот вопрос уже обсуждался с адвокатом Гарсии и его промоутером.

Причиной конфликта стал иск, который CSI Sports подала против Мейвезера в июне 2026 года. Компания настаивает, что обладает эксклюзивными контрактными правами на организацию двух его поединков — выставочного боя с Майком Тайсоном и последующей встречи с Мэнни Пакьяо.

Согласно материалам иска, CSI Sports согласилась выплатить Мейвезеру 14 миллионов долларов за выставочный поединок с Тайсоном, включая аванс в размере 2 миллионов долларов. За следующий бой с Пакьяо американцу якобы полагалось 35 миллионов долларов плюс доля доходов от платных трансляций.

Кроме того, компания отреагировала на планы Мейвезера провести выставочный бой с австралийцем Матти Флойдом в Бангкоке 19 декабря. CSI Sports сообщила, что ее юридические представители в Нью-Йорке, Бангкоке и Перте предпринимают необходимые действия для защиты контрактных прав. По утверждению компании, аналогичные меры ранее помогли остановить запланированный выступ Мейвезера в Греции против кикбоксера Майка Замбидиса.

При этом юридическое противостояние пока не завершено. Ранее суд в Нью-Йорке не удовлетворил требование CSI Sports о немедленном запрете греческого поединка, однако компания продолжает отстаивать свои претензии.

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