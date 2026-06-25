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Реванш Мейвезера и Пакьяо отложили на более поздний срок

Бой легендарных экс-чемпионов будет перенесен.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images

Реванш бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) и экс-обладателя титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) не состоится в запланированные сроки.

Поединок должен был пройти 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США и транслироваться на Netflix, однако бой будет перенесен.

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Как сообщает Boxing Scene со ссылкой на авторитетного боксерского инсайдера и журналиста Дэна Рафаэля, в сентябре поединок не состоится.

По информации источника, предварительно реванш легендарных американца и филиппинца могут перенести на январь.

Напомним, что в мае 2015 года Мейвезер одержал победу над Пакьяо единогласным решением судей.

Отметим, ранее сообщалось, что Мейвезеру грозит до 20 лет тюрьмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

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