Долги могут сорвать бои Мейвезера

Под угрозою поединки с Тайсоном, Замбидисом и Пакьяо.

Легендарный боксёр Флойд Мейвезер из-за проблем с долгами решил возобновить карьеру, чтобы исправить ситуацию, однако Налоговая служба США (IRS) намерена аннулировать его паспорт.

Теперь запланированные реванш с Мэнни Пакьяо и выставочные бои с Майком Тайсоном и Майком Замбидисом оказались на грани срыва. Изначально планировалось, что бой с Майком Тайсоном пройдёт 30 апреля, а с Майком Замбидисом — 27 июня.

Однако эти поединки могут быть либо перенесены на конец года, либо вовсе не состояться. При этом встреча с Мэнни Пакьяо, по словам источника, точно состоится: вместо 19 сентября бой пройдёт 15 августа.

Отмечается, что долг Мейвезера перед IRS составляет около 7,25 млн. Решить эту ситуацию можно несколькими вариантами: погасить задолженность полностью, договориться о рассрочке или подать заявление о банкротстве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!