Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа

Кто больше заплатит там и бой.

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен рассказал, когда именно его клиент выйдет на ринг против соотечественника Энтони Джошуа.

Бой точно состоится в этом году — на 100%. Разве что Джошуа проиграет следующий бой, в чем я сомневаюсь. Если это будет в Великобритании — это однозначно Уэмбли, и, скорее всего, конец октября.

"Конечно. Но дело в деньгах. Учитывая гонорары, все зависит от того, где захотят проводить сражение саудовцы — именно они сейчас контролируют финансовую сторону этого поединка. Хотя я все же думаю, что бой пройдет в Великобритании", — цитируют бизнесмена talkSPORT Boxing.

Напомним, что 25 июля Джошуа проведет промежуточное сражение против албанца Кристиана Пренги.

К слову, промоутер Эй Джея сделал прогноз на ближайший бой.

