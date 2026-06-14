Стюарды вызвали пилота Феррари

Во время третьей практики в рамках Гран-при Барселоны-Каталонии пилот Феррари попал в неприятный инцидент, из-за которого был вызван к стюартам.

Шарль Леклер заблокировал Нико Хюлкенберга, потому что двигался на низкой скорости.

В ходе разбирательства в Феррари заявили, что монегас совершал обгон Льюиса Хэмилтона и не получил информации о приближении Хюлкенберга, из-за этого заблокировал пилота Ауди.

По итогам рассмотрения стюарды ограничились предупреждением в адрес Леклера и итальянской команды.

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