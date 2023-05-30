Гран-при Испании: расписание и результаты
В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).
Трасса и статистика
Впервые Гран-при Испании прошел в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, недалеко от Мадрида. После перерыва из-за финансовых трудностей он вернулся в 1923 году. Это был первый из шести перерывов в истории данного Гран-при.
С 1986 по 1990 год гонка проходила в Хересе, а начиная с 1991 года Гран-при Испании неизменно проходит на трассе Каталунья возле Барселоны.
Чаще всех на Гран-при Испании побеждали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Самой успешной командой испанской гонки считается Феррари (12 побед).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 66 кругов (308 424 м). Длина одного круга составляет 4675 м.
Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023
Пятница, 2 июня
- 14:30 - первая практика
- 18:00 - вторая практика
Суббота, 3 июня
- 13:30 - третья практика
- 17:00 квалификация
Воскресенье, 4 июня
- 16:00 - Гран-при Испании