Гран-при Испании: расписание и результаты

В Барселоне пройдет восьмой этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые Гран-при Испании прошел в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, недалеко от Мадрида. После перерыва из-за финансовых трудностей он вернулся в 1923 году. Это был первый из шести перерывов в истории данного Гран-при.

С 1986 по 1990 год гонка проходила в Хересе, а начиная с 1991 года Гран-при Испании неизменно проходит на трассе Каталунья возле Барселоны.

Чаще всех на Гран-при Испании побеждали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Самой успешной командой испанской гонки считается Феррари (12 побед).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 66 кругов (308 424 м). Длина одного круга составляет 4675 м.

Конфигурация трассы Каталунья

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 2 июня

14:30 - первая практика

18:00 - вторая практика

Суббота, 3 июня

13:30 - третья практика

17:00 квалификация

Воскресенье, 4 июня