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Гран-при Испании: расписание и результаты

В Барселоне пройдет восьмой этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 15:42
Гран-при Испании / Getty Images
Гран-при Испании / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые Гран-при Испании прошел в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, недалеко от Мадрида. После перерыва из-за финансовых трудностей он вернулся в 1923 году. Это был первый из шести перерывов в истории данного Гран-при.

С 1986 по 1990 год гонка проходила в Хересе, а начиная с 1991 года Гран-при Испании неизменно проходит на трассе Каталунья возле Барселоны.

Чаще всех на Гран-при Испании побеждали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Самой успешной командой испанской гонки считается Феррари (12 побед).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 66 кругов (308 424 м). Длина одного круга составляет 4675 м. 

Конфигурация трассы Каталунья
Конфигурация трассы Каталунья

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 2 июня

  • 14:30 - первая практика
  • 18:00 - вторая практика

Суббота, 3 июня

  • 13:30 - третья практика
  • 17:00 квалификация

Воскресенье, 4 июня

  • 16:00 - Гран-при Испании
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Испании

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