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Автоспорт

Известно, кто первым проедет по новой трассе в Мадриде

Пилоты Феррари первыми покорят новую трассу.
Сегодня, 08:58       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари станет первой командой Формулы‑1, которая опробует новый трек.

Напомним, что уже в этом сезоне, в сентябре, пройдёт Гран‑при Испании на автодроме Мадринг.

По информации Motorsport, уже в четверг итальянская команда проведёт на новой трассе съёмочный день.

Добавим, что именно Феррари станет первой командой, которая проедет на этом автодроме.

К слову, ещё один Гран‑при получил уик‑энд со спринтом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Испании

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