Аргентина повторила рекорд Уругвая
Сборная Аргентины повторила историческое достижение сборной Уругвая на чемпионатах мира.
Накануне аргентинцы сумели переиграть Египет, и эта победа стала для аргентинцев уже 11-м подряд матчем на мундиалях, в котором команда забивает как минимум два мяча.
На протяжении этой феноменальной серии Аргентина огорчала соперников с разной интенсивностью: два мяча влетели в ворота Мексики, Польши, Австралии, Нидерландов, Австрии, а три – в сетку Хорватии, Франции, Алжира, Иордании, Кабо-Верде и теперь Египта.
Argentina have now scored 2+ goals in 11 consecutive World Cup games:— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
⚽️⚽️ vs Mexico
⚽️⚽️ vs Poland
⚽️⚽️ vs Australia
⚽️⚽️ vs Netherlands
⚽️⚽️⚽️ vs Croatia
⚽️⚽️⚽️ vs France
⚽️⚽️⚽️ vs Algeria
⚽️⚽️ vs Austria
⚽️⚽️⚽️ vs Jordan
⚽️⚽️⚽️ vs Cape Verde
⚽️⚽️⚽️ vs Egypt 🆕
They are just… pic.twitter.com/Fhnf2zKMIq
Таким образом, южноамериканцы стали лишь вторым коллективом в истории чемпионатов мира, сумевшим столь длительное время держать планку в два и более гола за игру. Ранее это покорялось только уругвайской команде — с 1930 по 1954 год.
К слову, победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира.
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