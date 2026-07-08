Аргентина повторила рекорд Уругвая

Стала второй командой в истории с такой продолжительной голевой серией.

Сборная Аргентины повторила историческое достижение сборной Уругвая на чемпионатах мира.

Накануне аргентинцы сумели переиграть Египет, и эта победа стала для аргентинцев уже 11-м подряд матчем на мундиалях, в котором команда забивает как минимум два мяча.

На протяжении этой феноменальной серии Аргентина огорчала соперников с разной интенсивностью: два мяча влетели в ворота Мексики, Польши, Австралии, Нидерландов, Австрии, а три – в сетку Хорватии, Франции, Алжира, Иордании, Кабо-Верде и теперь Египта.

Argentina have now scored 2+ goals in 11 consecutive World Cup games:



⚽️⚽️ vs Mexico

⚽️⚽️ vs Poland

⚽️⚽️ vs Australia

⚽️⚽️ vs Netherlands

⚽️⚽️⚽️ vs Croatia

⚽️⚽️⚽️ vs France

⚽️⚽️⚽️ vs Algeria

⚽️⚽️ vs Austria

⚽️⚽️⚽️ vs Jordan

⚽️⚽️⚽️ vs Cape Verde

⚽️⚽️⚽️ vs Egypt 🆕



They are just… pic.twitter.com/Fhnf2zKMIq — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Таким образом, южноамериканцы стали лишь вторым коллективом в истории чемпионатов мира, сумевшим столь длительное время держать планку в два и более гола за игру. Ранее это покорялось только уругвайской команде — с 1930 по 1954 год.

К слову, победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира.

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