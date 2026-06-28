iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов

Обзор матчей группы J и K.
Сегодня, 08:27       Автор: Валентина Чорноштан
Колумбия - Португалия / Getty Images
Колумбия - Португалия / Getty Images

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира Аргентина победила Иорданию и вышла из группы с первого места.

Аргентинцы контролировали игру, но действовали медленно и с игры почти не создавали моментов — всё опасное шло через стандарты, тогда как Иордания держалась в обороне.

Однако в первом тайме вскрыть оборону соперника удалось дважды: сначала Аргентина забила после штрафного, затем Лаутаро реализовал пенальти после вмешательства VAR, а Месси, выйдя во втором тайме, забил третий гол.

Но помимо Месси, во втором тайме и Иордания сумела ответить — Аль-Тамари замкнул прострел, однако этого им не хватило, и они завершают турнир с поражением.

Статистика матча Иордания — Аргентина 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Иордания — Аргентина 1:3

Голы: Аль-Тамари 55 — Ло Чельсо 19, Лаутаро Мартинес 31, (пен), Месси 80

Ожидаемые голы (xG): 0.74 — 2.13
Владение мячом: 27% — 73%
Удары: 5 — 12
Удары в створ: 1 — 4
Угловые: 2 — 6
Фолы: 13 — 7

Матч Колумбии и Португалии получился напряжённым и богатым на моменты, но завершился без голов, несмотря на высокий темп и постоянную борьбу за инициативу.

Колумбия с первых минут действовала агрессивнее, чаще нагружала штрафную и создала несколько опасных эпизодов, однако Диогу Кошта не раз выручал португальцев, в том числе после ударов Кордобы и серии атак в первом тайме.

Во втором тайме игра стала ещё более открытой: Колумбия упустила лучший шанс после удара Ариаса, а концовка превратилась в настоящий штурм. Колумбия даже забила после навеса, но VAR отменил гол из‑за офсайда.

В итоге нулевая ничья сохранила напряжение до финального свистка и принесла Колумбии первое место в группе, а Португалии — второе.

Статистика матча Колумбия — Португалия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Колумбия — Португалия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.70 — 0.92
Владение мячом: 55% — 45%
Удары: 24 — 13
Удары в створ: 6 — 2
Угловые: 5 — 2
Фолы: 12 — 6

Алжир и Австрия в заключительном туре устроили голевую перестрелку и тем самым обе команды вышли в 1/16 финала.

Первый гол забила Австрия: на 28‑й минуте Арнаутович убежал один на один после длинной передачи Алабы и точно пробил в угол. Алжир ответил ближе к перерыву — Бельгали прошёл защитников и сравнял счёт ударом в ближний угол.

Во втором тайме команды снова обменялись голами: Забитцер вывел Австрию вперёд мощным ударом после прострела Лаймера, но уже через пять минут Марез замкнул передачу Ауара.

Концовка стала драматичной: на 90+3‑й минуте Марез оформил дубль и, казалось, принёс Алжиру победу, однако на 90+6‑й минуте Калайджич головой забил третий мяч, тем самым спася Австрию.

Статистика матча Алжир — Австрия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Алжир — Австрия 3:3

Голы: Бельгали 45, Марез 60, 90+3 — Арнаутович 28, Забитцер 55, Калайджич 90+6

Ожидаемые голы (xG): 1.62 — 1.43
Владение мячом: 65% — 35%
Удары: 12 — 10
Удары в створ: 5 — 3
Угловые: 0 — 3
Фолы: 3 — 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Австрии сборная Португалии по футболу Сборная Иордании Сборная Алжира по футболу

Статьи по теме

Роналду ответил хейтерам: "Мнение было крайне жестким" Роналду ответил хейтерам: "Мнение было крайне жестким"
Хорватия и Колумбия одержали минимальные победы Хорватия и Колумбия одержали минимальные победы
Защитник Аргентины повредил колено Защитник Аргентины повредил колено
Алжир вырвал победу у Иордании Алжир вырвал победу у Иордании

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии и Германии
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

ЧМ-202608:27
Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов
ЧМ-202607:39
Хорватия вырвала победу у Ганы, ДР Конго разгромило Узбекистан
Европа07:05
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии и Германии
ЧМ-202602:30
ЧМ-2026: Англия обыграла Панаму, Хорватия победила Гану, Португалия встретится с Колумбией, а Аргентина - с Иорданией
ЧМ-202602:08
Англия справилась с Панамой, Хорватия одержала победу над Ганой
Бокс01:38
"Отличная новость для всего дивизиона": Именитый промоутер оценил отказ Усика от титулов
Лига Чемпионов01:05
Шахтер ведет переговоры о проведении матчей Лиги чемпионов в Англии или Германии
Европа00:42
Челси готовит неожиданный трансфер ветерана из Сандерленда
Вчера, 23:58
Бокс23:58
"Впереди еще большой бой": Усик поделился своими дальнейшими планами
Гимнастика23:22
Онофрийчук стала вице-чемпионкой на Кубке мирового вызова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK