Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира Аргентина победила Иорданию и вышла из группы с первого места.

Аргентинцы контролировали игру, но действовали медленно и с игры почти не создавали моментов — всё опасное шло через стандарты, тогда как Иордания держалась в обороне.

Однако в первом тайме вскрыть оборону соперника удалось дважды: сначала Аргентина забила после штрафного, затем Лаутаро реализовал пенальти после вмешательства VAR, а Месси, выйдя во втором тайме, забил третий гол.

Но помимо Месси, во втором тайме и Иордания сумела ответить — Аль-Тамари замкнул прострел, однако этого им не хватило, и они завершают турнир с поражением.

Статистика матча Иордания — Аргентина 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Иордания — Аргентина 1:3

Голы: Аль-Тамари 55 — Ло Чельсо 19, Лаутаро Мартинес 31, (пен), Месси 80

Ожидаемые голы (xG): 0.74 — 2.13

Владение мячом: 27% — 73%

Удары: 5 — 12

Удары в створ: 1 — 4

Угловые: 2 — 6

Фолы: 13 — 7

Матч Колумбии и Португалии получился напряжённым и богатым на моменты, но завершился без голов, несмотря на высокий темп и постоянную борьбу за инициативу.

Колумбия с первых минут действовала агрессивнее, чаще нагружала штрафную и создала несколько опасных эпизодов, однако Диогу Кошта не раз выручал португальцев, в том числе после ударов Кордобы и серии атак в первом тайме.

Во втором тайме игра стала ещё более открытой: Колумбия упустила лучший шанс после удара Ариаса, а концовка превратилась в настоящий штурм. Колумбия даже забила после навеса, но VAR отменил гол из‑за офсайда.

В итоге нулевая ничья сохранила напряжение до финального свистка и принесла Колумбии первое место в группе, а Португалии — второе.

Статистика матча Колумбия — Португалия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Колумбия — Португалия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.70 — 0.92

Владение мячом: 55% — 45%

Удары: 24 — 13

Удары в створ: 6 — 2

Угловые: 5 — 2

Фолы: 12 — 6

Алжир и Австрия в заключительном туре устроили голевую перестрелку и тем самым обе команды вышли в 1/16 финала.

Первый гол забила Австрия: на 28‑й минуте Арнаутович убежал один на один после длинной передачи Алабы и точно пробил в угол. Алжир ответил ближе к перерыву — Бельгали прошёл защитников и сравнял счёт ударом в ближний угол.

Во втором тайме команды снова обменялись голами: Забитцер вывел Австрию вперёд мощным ударом после прострела Лаймера, но уже через пять минут Марез замкнул передачу Ауара.

Концовка стала драматичной: на 90+3‑й минуте Марез оформил дубль и, казалось, принёс Алжиру победу, однако на 90+6‑й минуте Калайджич головой забил третий мяч, тем самым спася Австрию.

Статистика матча Алжир — Австрия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Алжир — Австрия 3:3

Голы: Бельгали 45, Марез 60, 90+3 — Арнаутович 28, Забитцер 55, Калайджич 90+6

Ожидаемые голы (xG): 1.62 — 1.43

Владение мячом: 65% — 35%

Удары: 12 — 10

Удары в створ: 5 — 3

Угловые: 0 — 3

Фолы: 3 — 7

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