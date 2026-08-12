Уоррен сделал заявление о бое Фьюри – Джошуа

Он признал, что скорее всего, пройдёт в Нью-Йорке, а не в Британии.

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию с местом проведения боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который ожидается в ноябре.

Главным кандидатом сейчас считается Madison Square Garden в Нью-Йорке, хотя британские болельщики хотят увидеть поединок на родине боксёров.

Уоррен признал, что проведение боя за пределами Великобритании станет разочарованием для фанатов, передает Boxing News Online.

Но он добавил, что главное это организовать долгожданное противостояние. Если поединок пройдёт в США, его смогут увидеть миллионы зрителей по телевидению.

Ранее непобеждённый австралиец бросил вызов всей элите хэвивейта.

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