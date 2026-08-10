"Знаем, что нужно для победы": Директор команды Усика высказался о подготовке Джошуа к бою с Фьюри

Сергей Лапин уверен, что они смогут помочь британцу перед будущим поединком.

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика, поделился мыслями о будущем бое между Энтони Джошуа, который сейчас работает в их команде, и Тайсона Фьюри.

Представитель боксера отреагировал на критику их сотрудничества с Эй Джеем, выразив уверенность, что они помогут ему успешно подготовиться к будущему поединку.

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"Сомнения были всегда, и, наверное, всегда будут. На протяжении всего нашего пути люди ставили под сомнение наши решения, наши методы и уровень нашей команды. Мы не отвечаем словами. Мы отвечаем результатами. Самое главное для нас, чтобы спортсмен чувствовал себя сильным, уверенным и комфортно ощущал себя в рабочем процессе. Все остальное - просто внешний шум.

Критиков немало. Они вспыхивают, как спички, быстро сгорают и исчезают. Реальность в том, что болтовня - это их работа. Наша же работа - готовить спортсмена, принимать правильные решения и давать результат на ринге.

Считаю ли я, что команда Усика должна вести Эй Джея к бою с Фьюри? Я не думаю, что кто-то другой должен решать, какая команда должна готовить Эй Джея. Это решение принадлежит самому спортсмену.

Но факты просты. Эта команда уже дважды готовилась к бою с Фьюри и дважды успешно выполнила эту миссию. Мы понимаем Фьюри, понимаем этот вызов и знаем, что нужно для победы над ним. Так почему бы не использовать этот опыт с еще одним исключительным бойцом?

Эй Джей нокаутирует Фьюри. Он не просто мощный панчер. Он - машина, которая наносит сокрушительные удары. Тайсон никогда не встречался с соперником, обладающим таким сочетанием силы, скорости и физического давления. Как только Эй Джей начнет попадать чисто, бой закончится", - приводит слова Лапина Boxing Scene.

Ранее была названа вероятная дата боя Фьюри и Джошуа.

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