Полесье - Харьков 3:1: обзор матча и результат игры 10.08.2026

В понедельник, 10 августа, Полесье принимало на своем поле Харьков в матче второго тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Ротаня справились дома с соперником, одержав убедительную победу со счетом 3:1.

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В начале встречи Полесье имело хороший шанс выйти вперед, однако удар Игоря Краснопира пришелся в стойку. Все же на 28-й минуте хозяевам поля удалось повести в матче. Владислав Велетень с левого фланга прострелил на ближнюю, Краснопир сыграл на опережение и пробил в падении, а Александр Андриевский занес в ворота мяч, который и так уже, казалось, полностью пересек линию. Гол в итоге записали на Краснопира.

Во второй половине встречи Харьков больше контролировал мяч, однако в середине тайма Полесье сняло все вопросы о будущем победителе противостояния, забив еще дважды с интервалом в четыре минуты. Сначала на 61-й минуте Леандру Андраде ворвался справа в штрафную и прострелил на Сергея Чоботенко, который переправил мяч в сетку. А вскоре до разгромного результат довел Максим Брагару, который принял мяч перед штрафной, развернулся и отличным ударом поразил правую девятку.

Только ближе к концу поединка гостям удалось отквитать один гол. Петер Итодо получил мяч справа в штрафной, разобрался с защитниками и пробил низом в дальний угол.

Статистика матча Полесье - Харьков 2-го тура чемпионата Украины

Полесье - Харьков 3:1

Голы: Краснопир, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 - Итодо, 82

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 2 - 3

Фолы: 16 - 11

Полесье: Бущан - Михайличенко (Кравченко, 86), Чоботенко, Красничи, Крушинский - Андриевский (Араухо, 68), Бабенко, Федор (Брагару, 58) - Андраде, Краснопир (Гайдучик, 68), Велетень (Назаренко, 58).

Харьков: Ермаков - Крупский, Павлюк, Шабанов, Смоляков - Кастильо (Антюх, 79), Калюжный, Профини (Яцик, 54) - Забергджа (Гаджиев, 69), Парако, Рашица (Итодо, 54).

Предупреждения: Андраде, Араухо, Бабенко - Смоляков.

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