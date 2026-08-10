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Футбол

Эндрик хочет покинуть Реал

Бразилец ищет аренду для игровой практики.
Сегодня, 10:35       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий Реала Эндрик хочет покинуть команду, пишет AS.

Сейчас бразилец является третьим выбором на позицию центрфорварда после Мбаппе и Эспи. Потому он хочет уйти в аренду на предстоящий сезон.

Реал готов отпустить игрока и даже взять на себя часть его зарплаты, чтобы поскорее найти Эндрику новый клуб.

Издание утверждает, что на текущий момент над арендой бразильца подумывают Рома и Астон Вилла.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Эндрик так же провел в аренде в Лионе.

Ранее также сообщалось, что Астон Вилла работает над другой арендой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

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