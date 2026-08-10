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Футбол

Пономаренко: Хочу побить рекорд Мхитаряна

20-летний форвард имеет большие планы на сезон.
Сегодня, 09:50       Автор: Андрей Безуглый
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко поделился амбициозными планами на сезон.

Напомним, накануне киевляне стартовали с победы над Вересом, победный гол забил именно 20-летний форвард.

А после матча Пономаренко признался, что в этом сезоне у него две цели: побить рекорд Мхитаряна и вернуть чемпионский титул в Киев.

Хочу побить рекорд Мхитаряна, а там посмотрим. Нам нужно побеждать в каждом матче, и неважно, где. Мы хотим прогрессировать и всегда играть на победу. Нет разницы — в еврокубках или в УПЛ. В прошлом сезоне мы заняли четвёртое место, поэтому будем бороться за золотые медали. Думаю, у нас хватит сил вернуть чемпионский трофей в Киев, будем делать всё возможное для этого. Никаких проблем с настроем нет, ребята всегда выкладываются на все 100%

Генрих Мхитарян является рекордсменом УПЛ по забитым голам в одном сезоне. В чемпионате-2012/13 армянский футболист отличился 25 голами в составе Шахтера.

С расписанием и результатами Динамо вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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