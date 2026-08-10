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Автоспорт

Линдблад: Это то, чем меня восхищает пример Ферстаппена

Пилот разделяет любовь Макса к гонкам.
Сегодня, 10:15       Автор: Андрей Безуглый
Арвид Линдблад / Getty Images
Арвид Линдблад / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Арвид Линдблад признался, что восхищается Максом Ферстаппеном.

Однако молодого гонщика впечатляют не титулы нидерландца, а его абсолютная любовь к гонкам.

Линдблад признал, что хоть и рассчитывает на долгую карьеру в Формуле-1, ему также интересны и другие гоночные серии.

Это то, чем меня восхищает пример Макса Ферстаппена. Мне нравится, что он не просто любит Формулу-1 – он любит гонки. Есть большая разница. Вот почему он создал команду в GT, почему хочет выступить в 24 часах Ле-Мана, почему продолжает искать серии за пределами Формулы-1.

Когда я думаю о собственном будущем, то понимаю, что я похож в этом плане. Конечно, я хочу провести долгую карьеру в Формуле-1. Хочется остаться здесь на 10-15 лет. Но когда эта глава закончится, хотелось бы получить совершенно новый опыт. Я бы хотел погоняться в Индикаре несколько сезонов, попробовать австралийскую серию Supercars и исследовать другие формы автоспорта, которые меня интересуют. Гоночный мир огромен

Ранее также партнер Ферстаппена заявил, что намерен сравняться с четырехкратным чемпионом мира.

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