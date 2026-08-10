Хавбек Баварии может провести еще сезон в АПЛ

Полузащитник Баварии Палинья может снова оказаться в АПЛ, пишет Bild.

Напомним, что прошлый сезон 31-летний португалец провел в аренде в Тоттенхэме.

Сейчас же игроком активно интересуется Астон Вилла. Как заявил мпортивный директор клуба Дэмьен Видагани Палинья должен заменить выбывшего Амаду Онана.

На текущий момент клубы ведут переговоры, однако их детали не разглашаются. При этом известно, что Бавария предпочла бы продать португальца, а не отдавать его в очередную аренду.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси переехал в Италию.

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