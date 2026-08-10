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Футбол

Интер хочет вернуть игрока сборной Франции обратно в Европу

Мусса Диаби уже согласовал контракт с "нерадзурри".
Сегодня, 08:34       Автор: Андрей Безуглый
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Интер активно работает над трансфером Муссы Диаби, пишет Sky Sport.

"Нерадзурри" сделали предложение Аль-Иттихаду в размере 20 млн евро, но получили отказ.

Тем не менее итальянский клуб готовит второе предложение, так как уже согласовал контракт с самим игроком.

Напомним, что Диаби в 2024 покинул Астон Виллу за 60 млн евро. Однако в Саудовской Аравии вингер не смог выйти на прежний уровень, отличившись лишь девятью голами в 55 матчах лиги.

Трансфермаркт оценивает 27-летнего француза в 25 млн евро. Его контракт с Аль-Иттихадом действителен до 2029 года.

Ранее также сообщалось, что другой игрок сборной Франции официально вернулся в ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мусса диаби

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