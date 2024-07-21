Основной игрок сенсации прошлого сезона АПЛ перейдет в саудовский топ-клуб
Мусса Диаби перейдет в Аль-Иттихад.
Английская Астон Вилла понесет кадровую потерю накануне участия клуба в Лиге Чемпионов.
Как сообщает Фабрицио Романо, вингер "вилланов" Мусса Диаби перейдет в Аль-Иттихад. Сумма трансфера составит 60 млн евро.
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Французский вингер согласовал 5-ти летний контракт. Финансовые детали остаются неизвестными.
Диаби провел за Астон Виллу 38 матчей в АПЛ, забив 6 голов и отдав 8 результативных передач.
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