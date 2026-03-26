iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Саудовский клуб возобновил переговоры о подписании Салаха

Египетский вингер может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images

Аль-Иттихад заинтересован в подписании вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха, который летом станет свободным агентом.

Как сообщает ESPN, саудовский клуб не отказался от идеи трансфера 33-летнего египтянина и возобновил переговоры по поводу перехода игрока, который ранее объявил, что покинет стан мерсисайдцев после завершения текущего сезона.

Читай также: Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле

Отмечается, что Аль-Иттихад пытался приобрести египетского вингера еще в 2023 году и предлагал за него 150 миллионов фунтов стерлингов, однако тогда получил отказ.

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Ранее интерес к Салаху также приписывали клубу из МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трансферы Мохамед Салах Аль-Иттихад

Статьи по теме

Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой
Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль
Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле
Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026 Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

ЧМ-202621:20
Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026
Киберспорт21:14
NaVi определились с участием в двух предстоящих турнирах
Теннис21:10
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике
ЧМ-202621:00
Отборочный турнир ЧМ-2026: Турция прошла Румынию, Украина сыграет со Швецией, Польша - с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией
ЧМ-202620:45
Украина и Швеция назвали составы на матч плей-офф отбора ЧМ-2026
Европа20:36
Манчестер Юнайтед планирует переманить таланта Арсенала
Бокс20:25
Усик составил топ-5, кто бил его сильнее всех, выбрав неожиданного победителя
Европа20:02
Атлетико готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком клуба
ЧМ-202619:40
Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое
Биатлон19:29
Сборные Украины по биатлону сменят тренеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK