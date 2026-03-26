Саудовский клуб возобновил переговоры о подписании Салаха

Египетский вингер может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Аль-Иттихад заинтересован в подписании вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха, который летом станет свободным агентом.

Как сообщает ESPN, саудовский клуб не отказался от идеи трансфера 33-летнего египтянина и возобновил переговоры по поводу перехода игрока, который ранее объявил, что покинет стан мерсисайдцев после завершения текущего сезона.

Читай также: Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле

Отмечается, что Аль-Иттихад пытался приобрести египетского вингера еще в 2023 году и предлагал за него 150 миллионов фунтов стерлингов, однако тогда получил отказ.

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Ранее интерес к Салаху также приписывали клубу из МЛС.

