Ливерпуль - Челси 1:1: обзор матча и результат игры 09.05.2026

Команды обменялись голами, завершив матч ничейным результатом.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль и Челси сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 9 мая, Ливерпуль принимал на своем поле Челси в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонской команде удалось прервать свою шестиматчевую серию поражений в чемпионате, завершив поединок с мерсисайдцами вничью 1:1.

Ливерпуль повел в противостоянии уже на шестой минуте, когда успешно из-за пределов штрафной пробил Райан Гравенберх. Тем не менее еще до перерыва Челси смог отыграться усилиями Энцо Фернандеса. Аргентинский полузащитник подал со штрафного - мяч никого не коснулся и рикошетом от стойки влетел в ворота.

В начале второй половины встречи лондонцам удалось еще раз поразить ворота хозяев поля, однако гол Коула Палмера был отменен из-за офсайда.

Ливерпуль с 59 очками занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Челси расположился на девятой позиции, имея 49 баллов.

Статистика матча Ливерпуль - Челси 36-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Челси 1:1

Голы: Гравенберх, 6 - Фернандес, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.46
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 5 - 2
Фолы: 17 - 17

Ливерпуль: Мамардашвили - Джонс, Конате (Гомес, 77), ван Дейк, Керкез - Гравенберх, Мак Аллистер - Фримпонг, Собослаи, Нгумоа (Исак, 66) - Гакпо (Кьеза, 77).

Челси: Йоргенсен - Колвилл, Фофана, Хато - Гюсто, Сантос (Джеймс, 63), Кайседо, Кукурелья - Палмер, Фернандес - Педро.

Предупреждения: Гомес, Мак Аллистер - Хато, Фернандес, Кукурелья, Кайседо.

