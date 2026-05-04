Челси неожиданно уступил Ноттингему

Увольнение Росеньора не помогло команде.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Челси - Ноттингем / Getty Images

В понедельник, 4 мая, Челси принимал дома Ноттингем.

И сразу же гости вышли вперед после гола Авонийи, который перепргынул всех остальных.Челси ответил ударом Фернандеса в штангу, и привез себе пенальти.

Уже на 15-й минуте Жезус удвоил преимущество "лесников". Челси продолжал осаждать ворота, но забить гол никак не удавалось. Лишь на последних минутах первого тайма Дерри и Эбботт столкнулись между собой, вызвав на поле медицинскую команду.

Молодой форвард Челси покинул поле на носилках, а лондонцы получили право на пенальти, который Коул Палмер не реализовал.

Со стартом второго тайма Ноттингем забил уже третий гол и просто дальше отдал мяч Челис. Лондонцы сумели забить на 73-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда, но все же в концовке Жоао Педро забил мяч престижа.

Челси - Ноттингем 1:3
Голы: Педро, 90+3 - Авонийи, 2, 52, Жезус (пенальти), 15

