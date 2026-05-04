Игроки МЮ требуют назначить Каррика тренером

Клуб все еще хочет рассмотреть кандидатов.

Игроки Манчестер Юнайтед определились с главным тренером, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что сейчас клуб возглаввляет Майкл Каррик, однако руководство все еще не утвердило англичанина на следующий сезон.

В клубе хотят провести переговоры со всеми кандидадами, а затем уже выбрать лучшую опцию.

Однако большая группа игроков во главе с Бруну Фернандешом и Матеусом Куньей просят руководство назначить Майкла Каррика.

Накануне, напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль и гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее также Кобби Майну высказался в поддержку Майкла Каррика.

