Ершов завоевал первую медаль на уровне Грэндслемов

Украинец сумел завеовать бронзу.
Сегодня, 17:29       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Ершов / ФДУ
Украинский дзюдоист Алексей Ершов завоевал первую в карьере медаль на уровне Грэндслемов.

Удалось ему это сделать в последний соревновательный день турнира в Таджикистане.

Ершов начал турнир с двух побед, но в полуфинале уступил будущего чемпиону китайцу Фучуню Хуану.

Соперник в бою бронзу для украинца стал серб Лазар Здрале, которого Ершов победил иппоном и заработал свою первую медаль на Грэндслемах.

Ранее украинец ни разу не преодолевал стадию 1/16 финала, до которой доходил дважды - в Тбилиси и Париже.

Ранее также сообщалось, что Таисия Онофрийчук добыла очередные медали.

