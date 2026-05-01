Онофрийчук с золота стартовала на Кбуке Европы

Украинка стала лучшей в упражнениях с обручем.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла первую медаль в первый же недель Кубка Европы.

На турнире в Азербайджане Украину представляют Таисия Онофрийчук и Полина Карика.

На старте турнира спортсмены соревновались в упражнениях с обручем и мячем.

Онофрийчук показала лучший результат с обручем, и с результатом 30.150 стала чемпионкой Европы в этой дисциплине. А вот с мячом украинка финишировала лишь пятой.

Карика же в упражнениях с обручем стала седьмой, а с мячом - 12-й.

Ранее также Марк Гриценко и Алексей Середа принесли Украине медали.

