Полтава - Кривбасс 3:3: обзор матча и результат игры 01.05.2026

После быстрого камбека аутсайдер УПЛ не удержал преимущество во втором тайме.

В пятницу, 1 мая, Полтава принимала Кривбасс в стартовом матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Криворожская команда не сумела справиться с последней командой чемпионата, завершив поединок результативной ничьей со счетом 3:3.

Читай также: УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура

Соперники выдали сверхголевой стартовый отрезок матча, а к 16-й минуте результат уже был 3:2 в пользу хозяев поля, совершивших камбек. Кривбасс повел во встрече на второй минуте, когда Карлосу Парако удалось перехватить неудачный пас назад голкиперу от Вадима Пидлепича. А на седьмой минуте Ассан Сек воспользовался передачей в штрафную от Глейкера Мендозы и удвоил преимущество гостей.

Тем не менее через минуту Игорь Коцюмака после навеса в штрафную слета ударом низом сократил отставание. Вскоре Даниил Сухоручко счет сравнял, замкнув головой подачу со штрафного, а затем Валерий Сад вывел Полтаву вперед, успешно сыграв на добивании.

На 43-й минуте матч в Кропивницком был остановлен из-за воздушной тревоги, которая прервала игру почти на два часа.

После возобновления поединка Кривбассу во втором тайме удалось еще трижды забить, но засчитан был лишь один мяч, который и принес ничью криворожской команде. На 70-й минуте из-за офсайда был отменен гол Карлоса Рохаса, однако на 85-й минуте Бар Лин отличился уже по правилам. В компенсированное к матчу время гости могли вырвать победу, после того как забил Владимир Виливальд, однако гол был отменен из-за нарушения, которое предшествовало взятию ворот.

Набрав 41 балл, Кривбасс занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Полтава с 12 очками расположилась на последней позиции.

Статистика матча Полтава - Кривбасс 26-го тура чемпионата Украины

Полтава - Кривбасс 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 - Парако, 2, Сек, 7, Лин, 85

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 1 - 8

Полтава: Минчев - Савенков, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака - Дорошенко (Плахтыр, 88), Даниленко - Одарюк, Сад (Кобзар, 81), Вивдич - Сухоручко (Марусич, 81).

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Рохас, Дибанго - Задерака, Шевченко (Мулык, 86), Лин - Сек (Джовани, 67), Парако, Мендоза.

Предупреждения: Даниленко, Минчев - Юрчец.

