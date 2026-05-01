Новые двигатели на сезон-2027 могут принять уже в мае

Это грозит серьезными изменениями.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images

В ближайшие недели ФИА проведет голосование касательно новых двигателей на сезон-2027, пишет Autosport.

Напомним, что речь идет об изменении соотношения ДВС и гибридной составляющей. Однако это грозит серьезными проблемами.

Ожидается, что новый двигатель будет иметь 600 л.с, что приведет к увеличению расхода топлива, а следовательно топливынх баков и самих болидов.

В случае, если проблему не удастся решить, рассматривается решение о сокращении дистанции гонки, чтобы снизить расход топлива.

Однако за такое решение должно проголосовать 4 из 5 мотористов. Известно, что Мерседес выступает против, а Хонда и Ред Булл за. Позиции Феррари и Ауди на текущий момент неизвестны.

Статьи по теме

Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в Реал Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в Реал
Гран-при Майами: Леклер показал лучший результат в практике Гран-при Майами: Леклер показал лучший результат в практике
Деревянченко присоединился к Zuffa Boxing Деревянченко присоединился к Zuffa Boxing
Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А и Цыганков против Мальорки
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в Реал
Формула 121:15
Гран-при Майами: Леклер показал лучший результат в практике
Бокс20:58
Деревянченко присоединился к Zuffa Boxing
Европа20:29
Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины
Украина19:45
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
Формула 119:40
Новые двигатели на сезон-2027 могут принять уже в мае
Украина19:18
Кривбасс потерял очки в результативном матче с Полтавой
Гимнастика19:02
Онофрийчук с золота стартовала на Кбуке Европы
Бокс18:45
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя
Европа18:16
Брайтон использовал нестандартные методы для противодействия стандартам
