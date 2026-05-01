Новые двигатели на сезон-2027 могут принять уже в мае

В ближайшие недели ФИА проведет голосование касательно новых двигателей на сезон-2027, пишет Autosport.

Напомним, что речь идет об изменении соотношения ДВС и гибридной составляющей. Однако это грозит серьезными проблемами.

Ожидается, что новый двигатель будет иметь 600 л.с, что приведет к увеличению расхода топлива, а следовательно топливынх баков и самих болидов.

В случае, если проблему не удастся решить, рассматривается решение о сокращении дистанции гонки, чтобы снизить расход топлива.

Однако за такое решение должно проголосовать 4 из 5 мотористов. Известно, что Мерседес выступает против, а Хонда и Ред Булл за. Позиции Феррари и Ауди на текущий момент неизвестны.

Напомним, что с расписанием Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!