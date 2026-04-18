Чемпионат мира по снукеру-2026: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию календарь и результаты матчей чемпионата мира по снукеру, который пройдет в английском Шеффилде.

Чемпионат мира по снукеру-2025: расписание и результаты матчей / Getty Images

В английском Шеффилде в театре Крусибл состоится чемпионат мира по снукеру - 2026 World Snooker Championship.

Финальная стадия мирового первенства пройдет с 18 апреля по 4 мая. В соревновании примут участие 32 снукериста, которые в первом раунде были поделены на 16 пар.

Первый номер в каждой паре занимает игрок из Топ-16 официального рейтинга (сеяные). Все они получили прямые путевки на турнир. Еще 16 игроков пробились в финальную часть через квалификацию.

В первом раунде соперники будут играть до побед в 10 фреймах, во втором раунде и в четвертьфинале - до 13-и, в полуфинале - до 17-и, а в финале - до 18-и.

Расписание и результаты матчей чемпионата мира по снукеру-2025

1/16 финала

Матч № 1. Чжао Синьтун (Китай, 4) - Лиам Хайфилд (Англия, 92)

Первая сессия: 18 апреля в 12:00

Вторая сессия: 18 апреля в 21:00

Матч № 2. Дин Цзюньху (Китай, 16) - Дэвид Гилберт (Англия, 25)

Первая сессия: 19 апреля в 12:00

Вторая сессия: 20 апреля в 12:00

Матч № 3. Сяо Гуодун (Китай, 10) - Чжоу Юэлун (Китай, 23)

Первая сессия: 18 апреля в 16:30

Вторая сессия: 19 апреля в 21:00

Матч № 4. Шон Мёрфи (Англия, 8) - Фан Чжэньи (Китай, 57)

Первая сессия: 20 апреля в 21:00

Вторая сессия: 21 апреля в 21:00

Матч № 5. Джон Хиггинс (Шотландия, 5) - Али Картер (Англия, 22)

Первая сессия: 19 апреля в 16:30

Вторая сессия: 20 апреля в 16:30

Матч № 6. Ронни О'Салливан (Англия, 13) - Хэ Гоцян (Китай, 47)

Первая сессия: 21 апреля в 16:30

Вторая сессия: 22 апреля в 16:30

Матч № 7. Крис Уэйклин (Англия, 12) - Лиам Пуллен (Англия, 73)

Первая сессия: 21 апреля в 12:00

Вторая сессия: 22 апреля в 12:00

Матч № 8. Нил Робертсон (Австралия, 2) - Пан Цзюньсюй (Китай, 25)

Первая сессия: 22 апреля в 21:00

Вторая сессия: 23 апреля в 21:00

Матч № 9. Кайрен Уилсон (Англия, 6) - Стэн Муди (Англия, 40)

Первая сессия: 20 апреля в 12:00

Вторая сессия: 20 апреля в 21:00

Матч № 10. Марк Аллен (Северная Ирландия, 14) - Анда Чжан (Китай, 20)

Первая сессия: 18 апреля в 12:00

Вторая сессия: 19 апреля в 12:00

Матч № 11. Барри Хокинс (Англия, 9) - Мэттью Стивенс (Уэльс, 49)

Первая сессия: 18 апреля в 21:00

Вторая сессия: 19 апреля в 16:30

Матч № 12. Марк Уильямс (Уэльс, 4) - Антони Ковальски (Польша, 65)

Первая сессия: 18 апреля в 16:30

Вторая сессия: 19 апреля в 21:00

Матч № 13. Марк Селби (Англия, 7) - Джек Джонс (Уэльс, 31)

Первая сессия: 22 апреля в 12:00

Вторая сессия: 22 апреля в 21:00

Матч № 14. У Ицзэ (Китай, 11) - Лэй Пэйфань (Китай, 26)

Первая сессия: 20 апреля в 16:30

Вторая сессия: 21 апреля в 16:30

Матч № 15. Си Цзяхуэй (Китай, 15) - Хоссейн Вафаей (Иран, 32)

Первая сессия: 22 апреля в 16:30

Вторая сессия: 23 апреля в 15:00

Матч № 16. Джадд Трамп (Англия, 1) - Гари Уилсон (Англия, 24)

Первая сессия: 21 апреля в 12:00

Вторая сессия: 21 апреля в 21:00

1/8 финала

Матч № 17. Победитель Матча №1 - Победитель Матча №2

Первая сессия: 24 апреля в 16:30

Вторая сессия: 25 апреля в 16:30

Третья сессия: 26 апреля в 12:00

Матч № 18. Победитель Матча №3 - Победитель Матча №4

Первая сессия: 23 апреля в 15:00

Вторая сессия: 24 апреля в 12:00

Третья сессия: 24 апреля в 21:00

Матч № 19. Победитель Матча №5 - Победитель Матча №6

Первая сессия: 25 апреля в 21:00

Вторая сессия: 26 апреля в 21:00

Третья сессия: 27 апреля в 15:00

Матч № 20. Победитель Матча №7 - Победитель Матча №8

Первая сессия: 25 апреля в 12:00

Вторая сессия: 26 апреля в 16:30

Третья сессия: 27 апреля в 21:00

Матч № 21. Победитель Матча №9 - Победитель Матча №10

Первая сессия: 23 апреля в 21:00

Вторая сессия: 24 апреля в 16:30

Третья сессия: 25 апреля в 12:00

Матч № 22. Победитель Матча №11 - Победитель Матча №12

Первая сессия: 24 апреля в 12:00

Вторая сессия: 24 апреля в 21:00

Третья сессия: 25 апреля в 21:00

Матч № 23. Победитель Матча №13 - Победитель Матча №14

Первая сессия: 26 апреля в 12:00

Вторая сессия: 26 апреля в 21:00

Третья сессия: 27 апреля в 15:00

Матч № 24. Победитель Матча №15 - Победитель Матча №16

Первая сессия: 25 апреля в 16:30

Вторая сессия: 26 апреля в 16:30

Третья сессия: 27 апреля в 21:00

Четвертьфиналы

Матч № 25. Победитель Матча №17 - Победитель Матча №18

Первая сессия: 28 апреля в 12:00

Вторая сессия: 28 апреля в 21:00

Третья сессия: 29 апреля в 16:30

Матч № 26. Победитель Матча №19 - Победитель Матча №20

Первая сессия: 28 апреля в 16:30

Вторая сессия: 29 апреля в 12:00

Третья сессия: 29 апреля в 21:00

Матч № 27. Победитель Матча №21 - Победитель Матча №22

Первая сессия: 28 апреля в 12:00

Вторая сессия: 28 апреля в 21:00

Третья сессия: 29 апреля в 12:00

Матч № 28. Победитель Матча №23 - Победитель Матча №24

Первая сессия: 28 апреля в 16:30

Вторая сессия: 29 апреля в 16:30

Третья сессия: 29 апреля в 21:00

Полуфиналы

Матч № 29. Победитель Матча №25 - Победитель Матча №26

Первая сессия: 30 апреля в 15:00

Вторая сессия: 1 мая в 12:00

Третья сессия: 1 мая в 21:00

Четвертая сессия: 2 мая в 16:30

Матч № 30. Победитель Матча №27 - Победитель Матча №28

Первая сессия: 30 апреля в 21:00

Вторая сессия: 1 мая в 16:30

Третья сессия: 2 мая в 12:00

Четвертая сессия: 2 мая в 21:00

Финал

Матч № 31. Победитель Матча №29 - Победитель Матча №30

Первая сессия: 3 мая в 15:00

Вторая сессия: 3 мая в 21:00

Третья сессия: 4 мая в 15:00

Четвертая сессия: 4 мая в 21:00

Результат финала чемпионата мира-2024 по снукеру

Финал

Чжао Синьтун (Китай, аматор) - Марк Уильямс (Уэльс, 6) - 18:12

Результат финала чемпионата мира-2024 по снукеру

Финал

Кайрен Уилсон (Англия, 12) - Джек Джонс (Уэльс, 44) 18:14

Результат финала чемпионата мира-2023 по снукеру

Финал

Лука Бресель (Бельгия) - Марк Селби (Англия) 18:15

Результат финала чемпионата мира-2022 по снукеру

Финал

Джадд Трамп (Англия, 4) – Ронни О’Салливан (Англия, 2) - 13:18

Отметим, что финал чемпионата мира по снукеру пройдет в два дня: 3 и 4 мая. Победитель турнира получит 625 тысяч долларов. Призовой фонд соревнования составляет три миллиона долларов.