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Футбол

Британский премьер раскритиковал запрет ФИФА на ЧМ-2026

Кир Стармер обвинил ассоциацию в жадности.
Сегодня, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Кир Стармер / Getty Images
Кир Стармер / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил ФИФА в жадности.

Британского политика возмутило ограничение на ЧМ-2026 на воду на стадионе. 

ФИФА запретила болельщикам проносить на стадион воду в пластиковой таре, но при этом покупать и пить воду на стадионе можно.

Это просто неправильно. И я не могу отделаться от мысли, что все дело в деньгах. То есть пластиковые бутылки проносить нельзя, а внутри на стадионе можно купить бутылку воды? И, конечно, она будет дорогой.

Сами билеты стоят целое состояние – на мой взгляд, слишком дорого. Продажа билетов и так приносит огромные деньги. Это неверная политика

Ранее также стало известно, сыграет ли звезда сборной Испании в первом матче.

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