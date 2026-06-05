Британский премьер раскритиковал запрет ФИФА на ЧМ-2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил ФИФА в жадности.

Британского политика возмутило ограничение на ЧМ-2026 на воду на стадионе.

ФИФА запретила болельщикам проносить на стадион воду в пластиковой таре, но при этом покупать и пить воду на стадионе можно.

Это просто неправильно. И я не могу отделаться от мысли, что все дело в деньгах. То есть пластиковые бутылки проносить нельзя, а внутри на стадионе можно купить бутылку воды? И, конечно, она будет дорогой. Сами билеты стоят целое состояние – на мой взгляд, слишком дорого. Продажа билетов и так приносит огромные деньги. Это неверная политика

Ранее также стало известно, сыграет ли звезда сборной Испании в первом матче.

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