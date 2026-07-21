Астон Вилла готова дать второй шанс очередному экс-игроку Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо может остаться в АПЛ.

Вингер Челси Алехандро Гарначо имеет шансы остаться в УПЛ, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что лондонцы хотят избавиться от игрока, однако пока только Рома предложила аренду игроку.

Как пишет инсайдер, дать еще один шанс аргентинцу может Астон Вилла.

Бирмингемцы также готовы лишь на аренду, но с правом дальнейшего выкупа. Унаи Эмери готов работать с Гарначо.

Напомним, что ранее через Астон Виллу также прошли Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, но реанимировать карьеру удалось лишь одному.

Ранее также сообщалось, что Челси и Астон Вилла поборются за вингера Болоньи.

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