Гарначо может перезапустить карьеру в Италии

Рома рассматривает подписание полузащитника Челси Алехандро Гарначо.

Отмечается, что римляне уже запросили информацию по игроку и изучают условия возможного перехода.

По данным журналиста Альфредо Педулла, Рома, чтобы перестраховаться, хочет взять игрока в аренду.

Добавим, что они рассматривают годовую аренду, чтобы в случае, если аргентинец не заиграет, вернуть его обратно в Челси.

Ранее Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил её с Бундеслигой и Ла Лигой.

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