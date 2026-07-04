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Футбол

Гарначо может перезапустить карьеру в Италии

Рома и Челси обсуждают будущее аргентинца.
Сегодня, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Рома рассматривает подписание полузащитника Челси Алехандро Гарначо.

Отмечается, что римляне уже запросили информацию по игроку и изучают условия возможного перехода.

По данным журналиста Альфредо Педулла, Рома, чтобы перестраховаться, хочет взять игрока в аренду.

Добавим, что они рассматривают годовую аренду, чтобы в случае, если аргентинец не заиграет, вернуть его обратно в Челси.

Ранее Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил её с Бундеслигой и Ла Лигой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Челси алехандро гарначо

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