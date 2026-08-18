Челси ищет для Мудрика аренду в АПЛ

Челси рассматривает возможность отправить Михаила Мудрика в аренду, чтобы украинский вингер получил регулярную игровую практику после длительного отсутствия.

Одним из главных претендентов на 25-летнего футболиста является Ковентри Сити. Как сообщает TEAMtalk, внутри клуба считают, что в их команде украинец сможет вернуть игровой ритм, форму и уверенность.

Добавим, что главный тренер новичка АПЛ Фрэнк Лэмпард знаком с Мудриком по совместной работе в Челси. Однако при этом синие изучают и другие варианты, но хотят, чтобы украинец остался в АПЛ.

Мудрик не играл в официальных матчах с ноября 2024 года, а после возвращения к выступлениям уже принял участие в трёх последних предсезонных встречах Челси.

К слову, Кэррик видит воспитанника Барселоны новым лидером полузащиты Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!