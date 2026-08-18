Эксперт поставил крест на Джошуа в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Дюк Маккензи считает, что Энтони Джошуа стал заметно хуже держать тяжёлые удары.

Как передаёт Boxing News Online, сомнения у эксперта усилились после недавнего боя британца с Кристианом Пренгой, когда Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун, хотя уже во втором Эй Джей восстановился и победил соперника нокаутом.

Маккензи заявил, что проблемы Джошуа с устойчивостью к ударам становятся всё более очевидными и могут серьёзно повлиять на его шансы в предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри.

По мнению эксперта, если Джошуа действительно утратил способность выдерживать мощные попадания, бой с Цыганским королём станет для него особенно опасным испытанием.

Ранее Уайт жёстко ответил Хирну на угрозы сорвать бой Фьюри – Джошуа.

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