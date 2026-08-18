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Автоспорт

Доменикали подтвердил прогресс в переговорах об экзотичном Гран-при

Раскрыл планы на 2027 год.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что переговоры о возвращении чемпионата в Африку "продвигаются очень хорошо", передает racingnews365.

Напомним, что последний Гран-при на континенте прошёл в ЮАР в 1993 году. Добавим, что Африка остаётся единственным континентом, где сейчас не проходит этап Формулы-1.

Главным кандидатом долгое время считалась легендарная трасса Кьялами рядом с Йоханнесбургом, однако среди возможных вариантов также рассматриваются Марокко и Руанда.

Отмечается, что календарь чемпионата продолжит меняться: в 2027 году вернутся Гран-при Турции и Португалии, а этапы в Бельгии и Барселоне будут чередоваться по годам.

Ранее стало известно, что ФИА сняла все санкции с российских и белорусских пилотов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гран при

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