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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии

Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026, выиграв Гран-при Бахрейна.
Сегодня, 13:28       Автор: Сергей Носенко
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Нидерландец стартовал с поула и сумел удержать первое место в крайне непростой гонке.

Ферстаппен воспользовался воспользовался моментом после ухода Safety Car и на последних кругах смог создать отрыв от Кими Антонелли. Пилот Mercedes финишировал вторым и сохранил лидерство в чемпионате.

Третьим стал Льюис Хэмилтон. Пилот Ferrari провел сильную гонку и пробился на подиум, несмотря на проблемы, возникшие еще до старта. Четвертое место занял его напарник Шарль Леклер, пятым финишировал Исак Хаджар из Red Bull.

Еще одной важной потерей стал сход Джорджа Расселла. Гонщик Mercedes остановился на трассе из-за предполагаемой проблемы с силовой установкой, и это серьезно повлияло на его борьбу за титул.

Напомним,  гонку перенесли из-за проливного дождя. Стартовую процедуру пришлось прерывать, а первые круги пилоты провели за машиной безопасности. Переменчивая погода также заставляла команды несколько раз менять стратегию и выбор шин.

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