НБА: Вембаньяма набрал 50 очков, Сакраменто и Нью-Йорк одержали минимальные победы
В ночь на воскресенье, 22 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 21 ноября
Филадельфия — Милуоки — 132:129 (29:30, 31:29, 38:33, 34:37)
Филадельфия: Эмбиид (26 + 17 подборов + 9 передач), Джеймс (21 + 6 передач), Макси (17), Эджкомб (16 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (11) — старт; Симонс (18), Барлоу (12), Уокер (9 + 7 подборов), Филон-младший (2).
Милуоки: Хирро (50 + 11 подборов + 7 передач), Кузма (12), Хакес-младший (9), Роллинс (8), Тернер (5 + 4 блок-шота) — старт; Беррис (26 + 8 подборов), Грин (9), Вейр (6 + 8 подборов), Амент (2), Якучионис (2), Леверт (0).
Нью-Йорк — Портленд — 97:96 (40:23, 26:20, 15:29, 16:24)
Нью-Йорк: Брансон (30 + 7 подборов), Шамет (20), Бриджес (12), Драммонд (7 + 13 подборов + 3 блок-шота), Харт (0 + 8 подборов + 6 передач) — старт; Альварадо (8), Колек (7), Дадье (5), Висеман (5 + 3 блок-шота), Макбрайд (3), Кнехт (0).
Портленд: Клинган (22 + 13 подборов), Авдия (20 + 9 подборов), Лиллард (15), Сиссоко (11), Камара (6) — старт; Холидей (13 + 9 подборов + 7 передач), Уильямс III (4), Хендерсон (3), Карлсон (2), Кент (0).
Даллас — Клипперс — 110:100 (23:26, 29:18, 26:30, 32:26)
Даллас: Ирвинг (25), Флегг (22 + 8 передач), Ризаше (11 + 7 подборов), Геффорд (10 + 10 подборов), Мартин (0) — старт; Клейтон-младший (16), Кристи (13), Джонсон-младший (9 + 7 подборов), Маршалл (4), Альдама (0).
Клипперс: Лопес (21), Хачимура (19 + 8 подборов), Гарленд (16), Струс (5), Джонс-младший (4 + 7 подборов) — старт; Сендерс (9), Ваглер (7 + 7 подборов), Конан Нидерхаузер (6), Дик (6), Данн (3), Кристи (3), Миллер (1), Джексон (0).
Миннесота — Мемфис — 104:95 (28:34, 28:12, 27:16, 21:33)
Миннесота: Макдэниелс (25), Досунму (19 + 5 потерь), Куминга (16), Болл (12 + 7 передач), Гобер (7 + 11 подборов + 3 блок-шота) — старт; Шеннон-младший (15), Хайленд (7), Лайлс (3), Берингер (0 + 3 блок-шота).
Мемфис: Кауард (23 + 7 подборов + 6 потерь), Джером (18 + 6 передач + 5 потерь), Веллс (8), Иди (8), Мешак (0) — старт; Стюарт (10 + 3 блок-шота), Спенсер (9), Меррей (7), Проспер (7), Хендрикс (5 + 7 подборов).
Сан-Антонио — Новый Орлеан — 114:91 (32:29, 29:16, 28:21, 25:25)
Сан-Антонио: Вембаньяма (50 + 19 подборов + 5 блок-шотов), Касл (19 + 6 передач), Васселл (10), Шампань (9), Фокс (5 + 10 передач) — старт; Джонсон (10), Брайант (8), Барнс (3), Джонс Гарсия (0), Корнет (0), Рид-младший (0), Маклафлин (0).
Новый Орлеан: Фирс (29 + 5 потерь), Квин (15 + 15 подборов), Мисси (9 + 13 подборов), Джонс (2), Бей (2) — старт; Пул (25), Пьер-младший (6), Маткович (3), Джонсон (0).
Сакраменто — Бостон — 97:96 (25:27, 16:27, 35:13, 21:29)
Сакраменто: Эйкафф-младший (21 + 8 передач), Хантер (20), Сабонис (15 + 17 подборов + 7 потерь), Меррей (15 + 12 подборов), Лавин (13) — старт; Ачиува (5 + 7 подборов), Монк (3), Шарп (3), Блак (2), Кардвелл (0).
Бостон: Джордж (19 + 8 подборов), Кета (15 + 7 подборов), Хаузер (14), Притчард (9 + 8 передач), Гонсалес (5) — старт; Конли (19), Гарза (5), Шайерман (4), Харпер-младший (3), Сенак-младший (2), Волш (1), Картер (0).
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