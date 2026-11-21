Седьмой гол Яна Костенко в чемпионате принес три очка львовской команде.

В субботу, 21 ноября, Карпаты принимали на своем поле Зарю в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Франсиско Фернандеса справилась в домашнем поединке с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Матч прошел в равной борьбе, а определяющим во встрече стал единственный результативный удар Яна Костенко. На 32-й минуте Роман Вантух протянул мяч по левому флангу и навесил в штрафную, где Амбросий Чачуа головой сбросил в центр на Костенко, а тот переправил мяч в ворота. Для нападающего Карпат этот гол стал уже седьмым в текущем чемпионате, учитывая забитый мяч в прерванном поединке с Харьковом, который командам еще предстоит доиграть.

Во втором тайме Заре удалось отправить мяч в сетку ворот соперника, когда на 62-й минуте Филипп Будкивский сыграл на добивании после мощного удара Василия Кравца из-за пределов штрафной и сейва Романа Мысака, однако сделал это, пребывая в офсайде.

Набрав 22 очка, Карпаты расположились на данный момент на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Заря с 18 баллами занимает седьмую позицию.

Статистика матча Карпаты - Заря 13-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Заря 1:0

Гол: Костенко, 32

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 3

Фолы: 10 - 7

Карпаты: Мысак - Калеро, Бабогло, Стецьков, Лях - Чачуа (Сери, 86), Моха, Феллипе (Русин, 59) - Алькайн (Мирошниченко, 77), Костенко (Педрозу, 77), Вантух (Карабин, 86).

Заря: Сапутин - Пердута, Кушниренко, Кравец, Мачелюк (Глущенко, 88) - Слесар (Башич, 88), Попара (Горбач, 80), Бойко, Елавич (Юрченко, 67) - Будкивский (Родригес, 80), Нестеренко.

Предупреждения: Вантух - Пердута.

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