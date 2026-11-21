В субботу, 21 ноября, Колос принимал на своем поле Харьков в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Костышина пропустили уже в дебюте встречи, однако в итоге смогли одолеть соперника, оформив волевую победу со счетом 2:1.

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Харькову удалось повести в поединке уже на 47-й секунде. Батон Забергджа прошел левым флангом, вбежал в штрафную соперника и сбросил под удар Ивану Калюжному, а тот в касание отправил мяч в нижний угол.

Однако Колос сумел отыграться на 18-й минуте усилиями Ардита Тахири, который успешно сыграл на добивании после дальнего удара от Аринальдо Ррапая и сейва голкипера гостей Георгия Ермакова. Еще до перерыва харьковская команда имела реальный шанс снова выйти вперед, заработав право на пенальти, однако Петер Итодо ударом с точки не смог переиграть Ивана Пахолюка.

Во второй половине встречи Харьков владел преимуществом, однако добиться положительного результата так и не смог. Колос же своим моментом ближе к концу матча воспользовался, вырвав победу. Коваливская команда организовала контратаку, в ходе которой Денис Ндукве вбежал слева в штрафную и отдал в центр на Юрия Климчука, который отправил мяч в сетку.

Набрав 15 очков, Колос занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Харьков с 21 баллом идет четвертым.

Статистика матча Колос - Харьков 13-го тура чемпионата Украины

Колос - Харьков 2:1

Голы: Тахири, 18, Климчук, 82 - Калюжный, 1

На 39-й минуте Итодо не реализовал пенальти

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 6 - 26

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 1 - 9

Фолы: 9 - 13

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков - Гагнидзе, Демченко, Ррапай (Станковски, 60) - Кане (Денисенко, 90), Тахири (Ндукве, 60), Касалла (Климчук, 60).

Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк (Смоляков, 80) - Гаджиев, Калюжный, Яцик (Павлюк, 80), Забергджа - Парако, Итодо (Кастильо, 67).

Предупреждения: Демченко, Гагнидзе - Итодо, Калюжный.

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