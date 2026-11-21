КОНМЕБОЛ официально поддержал переизбрание Инфантино
Президент ФИФА все еще пользуется широкой поддержкой.
Юноамериканская футбольная конфедерация КОНМЕБОЛ официально поддержала кандидатуру Джанни Инфантино.
Напомним, что на предстоящих выборах президента ФИФА текущего руководителю будут противостоять президент Французской федерации футбола Филипп Диалло и почетный президент Японской федерации футбола Козо Ташими.
КОНМЕБОЛ же объявил об единогласной поддержке Инфантино. Сооветствующее заявление подписали члены конфедерации на съезде в Барранкилье.
Ранее также Инфантино поддержал также Союз арабских футбольных федераций.
Против же текущего президента выступает по большей части только УЕФА.
Напомним, что выборы состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!