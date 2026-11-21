Нападающий Баварии Харри Кейн выбыл с тяжелой травмой, сообщает Sky Sport Deutschland.

Напомним, что форвард получил повреждение еще в первом тайме матча с Кельном.

Вскоре стал известен диагноз игрока - разрыв связок левого голеностопного сустава.

Как сообщил Венсан Компани, Кейн выбыл на примерно три месяца, а значит больше не сыграет в этом году.

В текущем сезоне на счету англичанина 16 матчей, десять голов и десять ассистов.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик все еще не готов вернуться на поле.

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