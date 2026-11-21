Украинцу нужно время на восстановление.

Вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик не сыграет в ближайших матчах.

Об это рассказал главный тренер "шпор" Роберто де Дзерби.

Напомним, что украинец повредил щиколотку сразу после своего дебюта за лондонский клуб. Ожидалось, что Мудрик вернется после международной паузы.

Однако по словам де Дзерби, украинцу нужны еще две недели на восстановление.

Может ли Мудрик вернуться уже в эти выходные? Нет, ведь изначально планировалось сыграть против Ипсвича или Сандерленда, но на прошлой неделе он, хотя и не испытывал боли, всё же не чувствовал себя комфортно. Потребуется ещё две недели. Шаг за шагом

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