38-летняя американка Дейрдре Кин финишировала на Нью-Йоркском марафоне-2026 на 34-й неделе беременности. Дистанцию она преодолела за 4 часа 6 минут 55 секунд.

Нью-Йоркский марафон, который состоялся 1 ноября, стал для Кин седьмым в течение года. Она поставила перед собой цель пробежать все семь стартов серии World Marathon Majors за один сезон. При этом шесть из них пришлись на период беременности. Об этом написали CBS.

Американка начала свой марафонский вызов с Токио в марте. В апреле она выступила в Бостоне и Лондоне, после чего узнала, что беременна. Несмотря на это, Кин решила не отказываться от большинства запланированных стартов.

В августе она пробежала марафон в Сиднее на 25-й неделе беременности, в сентябре — в Берлине на 29-й, а затем — в Чикаго на 31-й неделе.

Перед продолжением выступлений спортсменка получила разрешение своего акушера-гинеколога. Она договорилась не форсировать темп, внимательно следить за самочувствием, питанием и водным балансом, а также переходить на ходьбу при необходимости. От запланированных Ironman и второго ультрамарафона американка отказалась.

Кин работает практикующей медсестрой и консультантом в сфере здравоохранения. До нынешнего сезона у нее уже был опыт участия более чем в 60 марафонах, а всего она преодолела 74 марафонские и ультрамарафонские дистанции.

В 2023 году американка также приняла участие в World Marathon Challenge, в рамках которого нужно пробежать семь марафонов на семи континентах за семь дней. Тогда она показала лучший результат среди женщин.

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