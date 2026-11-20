Милуоки Бакс может завершить регулярный чемпионат НБА с худшим результатом за всю историю лиги.

После 15 проведенных матчей сезона-2026/27 на счету Милуоки всего одна победа при 14 поражениях. Процент выигранных встреч составляет 6,7%. Если команда продолжит выступать с такой эффективностью, то по итогам 82-матчевого регулярного чемпионата ее баланс может составить около 5 побед и 77 поражений.

Как отмечает Basketball Forever, подобный результат стал бы новым антирекордом НБА. Сейчас худший показатель принадлежит Шарлотт Бобкэтс, которые в сезоне-2011/12 одержали семь побед в 66 матчах (10,6%). Тот чемпионат был сокращен из-за локаута.

Среди команд, проведших полноценный регулярный сезон из 82 матчей, худший результат в истории остается за Филадельфией Севенти Сиксерс. В сезоне-1972/73 клуб выиграл всего девять встреч, потерпев 73 поражения.

При этом нынешний старт уже стал худшим в истории Милуоки после первых 15 игр регулярного чемпионата. Последний раз команда выходила на площадку 18 ноября, когда уступила Майами Хит со счетом 130:137. Это поражение стало для Бакс одиннадцатым подряд.

Напомним, два гранда Евролиги сорвали планы НБА.

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