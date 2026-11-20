Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью не захотел обсуждать завершение международной карьеры Криштиану Роналду и ситуацию в сборной Португалии.

Во время пресс-конференции накануне матча 13-го тура Ла Лиги против Сельты португальского специалиста спросили о первом вызове в национальную команду после решения Роналду завершить выступления за сборную.

Моуринью не стал развивать эту тему и ограничился коротким ответом.

"Как португалец, скажу лишь одно: я всегда хочу, чтобы Португалия побеждала. А после этого я умываю руки и больше ничего не буду комментировать", – заявил тренер.

После этого Моуринью встал и покинул зал для пресс-конференций.

🚨💥 Mourinho SE LEVANTA Y SE VA después de que le pregunten por CRISTIANO RONALDO "Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Lo demás, me lavo las manos y NO HABLO" ❌ Prefiere callarse a decir la BARBARIDAD que han hecho con CR7 https://t.co/YMipH03eyt — Madrid Sports (@MadridSports_) November 20, 2026

Напомним, Роналду объявил о завершении международной карьеры в начале ноября. 41-летний нападающий выступал за сборную Португалии с 2003 года, провел 234 матча и забил 146 голов. По обоим показателям он является рекордсменом национальной команды.

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