Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен"

Криштиану Роналду занял первое место в голосовании болельщиков за лучший "Золотой мяч" в истории.

Итоги голосования были опубликованы на официальном сайте "Золотого мяча". Награда Роналду ожидаемо получила первое место, второе занял "Золотой мяч" Лионеля Месси за 2012 год.

В том календарном году аргентинец забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Этот результат остается рекордным достижением по количеству голов за календарный год в XXI веке.

Голосование организовали в рамках инициативы B.O.A.T. (Best of All Time), приуроченной к 70-летию вручения "Золотого мяча". Болельщикам предложили выбрать лучшую награду среди победителей разных лет.

Голосование проходило с 1 по 27 октября, а стоимость одного голоса составляла один евро.

Напомним, Манчестер Сити с трудом прошел Брайтон в Кубке.

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