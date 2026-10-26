Ямаль стал лучшим молодым игроком года, приз футболисту вручил Шевченко
Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом года.
На церемонии вручения Золотого мяча 19-летний игрок получил награду из рук президент Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.
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Испанский вингер выиграл этот приз уже третий год подряд.
LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Ямаль в прошлом сезоне стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а с Барселоной выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
Аналогичную награду у женщин второй год подряд получила полузащитница Вики Лопес, также представляющая Барселону.
VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.
Ранее Александр Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой м’яч.
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