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Ямаль стал лучшим молодым игроком года, приз футболисту вручил Шевченко

Вингер Барселоны и сборной Испании завоевал награду третий раз подряд.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Андрей Шевченко и Ламин Ямаль / Getty Images
Андрей Шевченко и Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом года.

На церемонии вручения Золотого мяча 19-летний игрок получил награду из рук президент Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

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Испанский вингер выиграл этот приз уже третий год подряд.

Ямаль в прошлом сезоне стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а с Барселоной выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Аналогичную награду у женщин второй год подряд получила полузащитница Вики Лопес, также представляющая Барселону.

Церемония вручения Золотого мяча проходит в Лондоне в театре Palladium.

Ранее Александр Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой м’яч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Андрей Шевченко Ламин Ямаль

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