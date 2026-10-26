Женская сборная Украины по волейболу получила соперниц на ЧМ-2027

Мировое первенство пройдет в августе-сентябре в США и Канаде.

В понедельник, 26 октября, состоялась церемония жеребьевки финальной стадии женского чемпионата мира по волейболу 2027 года.

На мировом первенстве выступят 32 сборные, которые были распределены на восемь групп по четыре команды.

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По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу G, где сыграет с Канадой, Сербией и Камеруном.

В 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

THE POOLS ARE SET! 🔥 The countdown to the 2027 Women's Volleyball World Cup is ON! 🌎🏆 32 teams. 8 pools. One world title up for grabs. 🤩 What do you think of the pools? 👀 🏐 #VBWorldCup #Volleyball https://t.co/lzDk8oexcV — Volleyball World (@volleyballworld) October 26, 2026

Украинки получили путевку на мировое первенство, как одна из 14 лучших сборных по мировому рейтингу, которые не квалифицировались ранее.

Для женской сборной Украины предстоящий чемпионат мира станет третьим в истории после выступлений на мировых первенствах в 1994 и 2025 годах. На предыдущем турнире "сине-желтые" заняли третье место в группе и завершили соревнования на 17-й позиции.

ЧМ-2027 пройдет с 20 августа по 5 сентября в США и Канаде. По итогам турнира три лучшие сборные, у которых еще не будет олимпийской лицензии, также получат путевки на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

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