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В Федерации гандбола объяснили, почему сборная сыграла с Ираном

Первый вице-президент Федерации гандбола Украины Евгений Петрушевский прокомментировал товарищеский матч женской сборной Украины против Ирана.
Вчера, 15:49       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / ФГУ
Сборная Украины / ФГУ

Матч женской сборной Украины по гандболу против Ирана состоялся 24 октября 2026 года в Анкаре и завершился победой украинок со счетом 30:25. Игра вызвала бурную общественную реакцию.

По словам Петрушевского, федерация руководствуется официальной позицией Украины. В качестве примеров Петрушевский привел встречи украинских спортсменов с представителями Ирана на международных соревнованиях, которые проходили уже после начала полномасштабной войны россии против Украины.

"Понимаю общественную чувствительность вопроса проведения матча против сборной Ирана. ФГУ в своей деятельности руководствуется официальной позицией Украины и сверяет свои решения с позицией Министерства молодежи и спорта Украины», — заявил Петрушевский в комментарии изданию Чемпион.

В частности, он напомнил о матче мужской сборной Украины по волейболу против Ирана в Лиге наций 15 июня 2025 года, финале Олимпийских игр в Париже 8 августа 2024 года, в котором борец Парвиз Насибов встретился с иранцем Саидом Эсмаили, а также игре украинской сборной по волейболу сидя против Ирана на Паралимпиаде-2024.

Отметим, что Иран оказывает военную помощь россии в войне против Украины. В частности, Тегеран поставлял москве беспилотники Shahed и другие вооружения, а также содействовал организации производства дронов на российской территории.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года в Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Турции. Сборная Украины выступит в группе E, матчи которой состоятся в польском Катовице. На групповом этапе украинская команда сыграет с Фарерскими островами 5 декабря, Польшей 7 декабря и Францией 9 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гандбол иран

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