Трабзонспор потерял двух украинцев перед матчем с Ризеспором

Трабзонспор не сможет рассчитывать на Арсения Батагова и Руслана Малиновского в матче девятого тура чемпионата Турции против Ризеспора.

Встреча состоится в понедельник, 26 октября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

19 октября Трабзонспор сообщил о повреждении Батагова. После обследования у украинского защитника обнаружили травму прямой мышцы левого бедра и внутримышечного сухожилия, сопровождающуюся обширным кровоизлиянием и отеком. Ранее футболист перенес операцию на правом колене, после которой вернулся к тренировкам с командой.

Малиновский находится вне игры из-за проблем с левым коленом. В конце сентября полузащитник перенес артроскопическую операцию в Бельгии из-за отека костной ткани и сохранявшегося дискомфорта. После хирургического вмешательства украинец приступил к реабилитации. Точные сроки его возвращения на поле клуб не объявлял.

После восьми туров чемпионата Турции команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Напомним, ранее стало известно, что Бавария пытается полностью оградить Компани от стресса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!